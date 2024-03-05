Mustafa Yılmaz EPDK'da 4. kez başkan oldu

Mustafa Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) 4 .kez atandı.

MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

Mustafa Yılmaz, 1966 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. Nizip'te liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılında İstanbul Barosu'na kaydolarak serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

1993-2004 yılları arasında enerji sektöründe hukuk danışmanlığı yaptı. Bu süreçte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine destek verdi. Mustafa Yılmaz, 2004 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Üyesi olarak atandı. 2010 yılında EPDK İkinci Başkanlığı'na getirildi. 2014 ve 2016 yıllarında iki kez Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanlığı'na seçildi. 2020 yılında ise Cumhurbaşkanı Kararı ile EPDK Başkanlığı'na üçüncü kez atanarak bu göreve devam etti.

Mustafa Yılmaz'ın başkanlığı döneminde, EPDK'nın uluslararası alanda etkin bir rol oynaması için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Bu kapsamda, EPDK'nın ev sahipliği ve başkanlığında düzenlenen 6.Dünya Enerji Düzenleme Forumu İstanbul'da gerçekleştirildi ve EPDK, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) ve Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği (MEDREG) gibi uluslararası kuruluşlarda aktif bir şekilde yer aldı. Yılmaz, halen ERRA Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.

Kaynak: Kamu Son Haber