Emekli maaş zammında 10 bin TL detayı: Cumhurbaşkanı son noktayı koydu!

Kabine Toplantısı sonrası. kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

" EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 10 BİN TL'YE, ASGARİ ÜCRETİ 17 BİN TL'YE ÇIKARDIK"

Konuşmasının sonunda emeklilere de değinen Erdoğan, "Kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, yapısal dönüşümü hızlandıracak, afetlere karşı güvenli şehirler çabalarımıza kaynak oluşturacak anlayışla maliye politikalarımızı yönetmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet'in en büyük demokrasi adımlarını atarken olumlu gelişmeleri emeklilerimizin hayatlarıyla sağladık.

En düşük emekli maaşını 10 Bin TL'ye , asgari ücreti 17 Bin TL'ye, engelli maaşını yaklaşık 4 Bin TL'ye çıkardık, her alanda vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmiş hükümet olarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin bugünkü sıkıntılarına gözlerimizi kapamak mümkün mü? Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarına şu kadar zam yapacağız diyen muhalefetin nasıl boş konuştuğunu örneklerle anlattım. Çalışan ve emeklileri hayat pahalılığın pençesine terk etmeyeceğiz. Enflasyonu yenip, büyümeyi sürdürüp, gelirimizi artırarak çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız" diye konuştu.

Emekli bayram ikramiyesinin 10 bin TL'ye çıkartılması iddiası merak ediliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği müjdeyi vermedi.

Kaynak: Kamu Son Haber