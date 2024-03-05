İlaç gibi 3 puan

TRENDYOL Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, Karadeniz ekibi Trabzonspor'u Oba Stadyumu'nda ağırladı. Ligde 6 maçtır kazanamayan turuncu yeşilli temsilcimiz, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta bordo mavili ekibi 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren genç futbolcu Oğuz Aydın, 38'de tekrar sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve takımının ilk yarıda soyunma odasına 2 farklı skor avantajı ile girmesini sağladı. Mücadelenin ikinci yarısında baskılı oyununu sürdüren Corendon Alanyaspor, 73. dakikada kaptan Efecan Karaca'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. Konuk ekibin tek golü ise 90+5. dakikada sonradan oyuna giren Pepe'den geldi. Müsabakayı 3-1 kazanarak ateş hattından bir adım uzaklaşan Corendon Alanyaspor, puanını 33'e yükselterek 6 maç sonra 3 puanla tanıştı. Konuk ekip Trabzonspor ise 3 maç aradan sonra sahadan puansız ayrılarak 46 puanda kaldı.
ERTUĞRUL'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS
Corendon Alanyaspor'un başarılı file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, dün akşam oynanan maça Oğuz Aydın ve Efecan Karaca'nın ardından damga vuran bir diğer isim oldu. Mücadelenin ilk yarısında 4 net kurtarış yapan Ertuğrul, ikinci yarıda da başarılı performansını sürdürdü. İkinci 45 dakikada da 3 net kurtarış yaparak galibiyetin mimarları arasına ismini yazdıran deneyimli kaleci, maç sonunda oyuncu arkadaşları ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.