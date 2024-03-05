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İlaç gibi 3 puan

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Corendon Alanyaspor, sıkıntılı haftalar yaşadığı Trendyol Süper Lig'de şiddetle ihtiyaç duyduğu 3 puanı 3 golle aldı. Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk eden turuncu yeşilli ekip, rakibini Oğuz Aydın (2) ve Efecan Karaca'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek rahat bir nefes aldı

İlaç gibi 3 puan mask
İlaç gibi 3 puan
İlaç gibi 3 puan
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TRENDYOL Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, Karadeniz ekibi Trabzonspor'u Oba Stadyumu'nda ağırladı. Ligde 6 maçtır kazanamayan turuncu yeşilli temsilcimiz, mutlak galibiyet parolası ile çıktığı maçta bordo mavili ekibi 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın 8. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren genç futbolcu Oğuz Aydın, 38'de tekrar sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve takımının ilk yarıda soyunma odasına 2 farklı skor avantajı ile girmesini sağladı. Mücadelenin ikinci yarısında baskılı oyununu sürdüren Corendon Alanyaspor, 73. dakikada kaptan Efecan Karaca'nın golüyle farkı 3'e çıkardı. Konuk ekibin tek golü ise 90+5. dakikada sonradan oyuna giren Pepe'den geldi. Müsabakayı 3-1 kazanarak ateş hattından bir adım uzaklaşan Corendon Alanyaspor, puanını 33'e yükselterek 6 maç sonra 3 puanla tanıştı. Konuk ekip Trabzonspor ise 3 maç aradan sonra sahadan puansız ayrılarak 46 puanda kaldı.

İlaç gibi 3 puan
İlaç gibi 3 puan

ERTUĞRUL'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS

İlaç gibi 3 puan


Corendon Alanyaspor'un başarılı file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, dün akşam oynanan maça Oğuz Aydın ve Efecan Karaca'nın ardından damga vuran bir diğer isim oldu. Mücadelenin ilk yarısında 4 net kurtarış yapan Ertuğrul, ikinci yarıda da başarılı performansını sürdürdü. İkinci 45 dakikada da 3 net kurtarış yaparak galibiyetin mimarları arasına ismini yazdıran deneyimli kaleci, maç sonunda oyuncu arkadaşları ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Bir, etti, trabzonspor, süper lig

05 Mar 2024 - 05:07 - Spor

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