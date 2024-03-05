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Alanya'da son 'Meclis' bugün

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ALANYA Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan oturumu bugün saat 14.00'de yapılacak.

05 Mar 2024 - 05:04 - Siyaset

Mahreç  Mazluma Göktaş

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