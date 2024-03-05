- Eğitim

ALKÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine diyabet eğitimi

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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, diyabet konusunda uzman hekim ve diyetisyenlerden eğitim aldılar.

ALKÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine diyabet eğitimi mask
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ) 60+ Tazelenme Üniversitesi teorik ve uygulamalı eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. 60 yaş üstü bireylerin eğitimlerinde kaliteli yaşam için uygulamalı olarak alternatif dersler de veriliyor. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Hekimlerinden Arş. Gör. Mustafa Sinanoğlu, Arş. Gör. Cihad Raufoğlu, Diyabet Eğitimi Hemşiresi Selma Çevirme, Diyetisyenler Mehmet Dikmen ve Şükrü Bülbül tarafından Diyabet Okulu Projesi kapsamında ders verildi. Projede, farklı günlerde 3 saatlik metotlarla 1 ve 2. sınıflara anlatım yapıldı. Eğitimler sırasında uzmanlar tarafından diyabetle ilgili dikkat edilecek hususlar tüm ayrıntılarıyla ele alınırken öğrencilerin merak ettikleri de soru-cevap yöntemiyle anlatıldı. Diyabet konusunda bilgilendirilen öğrenciler kendilerine verilen bu fırsat için memnuniyetlerini dile getirdiler. 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Nalbant, proje kapsamında öğrencilere eğitim veren heyete teşekkürlerini iletti. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

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05 Mar 2024 - 03:39 - Eğitim

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