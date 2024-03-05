Afetzede öğrenciler için koştular

Çalışanlar maratonda, TEV'in 'Okusun, Cumhuriyetin Geleceği Olsun' Projesi kapsamında afetzede öğrencilerin eğitimleri ve hayallerinin yarıda kalmaması için açılan bağış kampanyasına destek verdi. Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Runtalya Maratonu, 47 ülkeden 1600'ü yabancı olmak üzere 9 bin 600 koşucuyu buluşturdu. Toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık yaratmak hedefi ile yıllardır maratonda yer alan CK Enerji çalışanları, bu kez 120 kişiden oluşan ekiple Runtalya Maratonu'ndaydı. Maratonda, Türk Eğitim Vakfı (TEV) yararına koşan enerji şirketi çalışanlarından oluşan ekip, TEV'in 'Okusun, Cumhuriyetin Geleceği Olsun' Projesi kapsamında afetzede öğrencilerin eğitimleri ve hayalleri yarıda kalmasın diye düzenlenen bağış kampanyasına koşarak destek verdi. Koşuyu tamamlayan şirket çalışanları madalyalarını alırken, bazıları da iyilik koşusuna destek vermek için çocukları ve evcil hayvanlarıyla alandaydı. (DHA)

Kaynak: DHA