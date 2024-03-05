- Gündem

Afetzede öğrenciler için koştular

ABONE OL Google News Sayfamız

BU yıl 19'uncusu düzenlenen Runtalya Maratonu'nda CK Enerji çalışanları, 120 kişiden oluşan ekiple yer aldı.

Afetzede öğrenciler için koştular mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çalışanlar maratonda, TEV'in 'Okusun, Cumhuriyetin Geleceği Olsun' Projesi kapsamında afetzede öğrencilerin eğitimleri ve hayallerinin yarıda kalmaması için açılan bağış kampanyasına destek verdi. Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Runtalya Maratonu, 47 ülkeden 1600'ü yabancı olmak üzere 9 bin 600 koşucuyu buluşturdu. Toplumsal sorunlarla ilgili farkındalık yaratmak hedefi ile yıllardır maratonda yer alan CK Enerji çalışanları, bu kez 120 kişiden oluşan ekiple Runtalya Maratonu'ndaydı. Maratonda, Türk Eğitim Vakfı (TEV) yararına koşan enerji şirketi çalışanlarından oluşan ekip, TEV'in 'Okusun, Cumhuriyetin Geleceği Olsun' Projesi kapsamında afetzede öğrencilerin eğitimleri ve hayalleri yarıda kalmasın diye düzenlenen bağış kampanyasına koşarak destek verdi. Koşuyu tamamlayan şirket çalışanları madalyalarını alırken, bazıları da iyilik koşusuna destek vermek için çocukları ve evcil hayvanlarıyla alandaydı. (DHA)

Kaynak: DHA

# ilgili, Yer, Antalya, eğitim

05 Mar 2024 - 03:32 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Kış geri geliyor; uzmanından Antalya'ya flaş uyarı mask
Kış geri geliyor; uzmanından Antalya'ya flaş uyarı
Kahramanmaraş depremle sallandı mask
Kahramanmaraş depremle sallandı
Başkan Erdem’den, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Alanya brifingi mask
Başkan Erdem’den, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Alanya brifingi
Afganlara geçici koruma statüsü mü veriliyor? Açıklama geldi mask
Afganlara geçici koruma statüsü mü veriliyor? Açıklama geldi
O şehirde bayramı yaşatacak gelişme: Bedava olacak! mask
O şehirde bayramı yaşatacak gelişme: Bedava olacak!
DİM TV'de İğneli Fıçı'nın konuğu Ali Kamburoğlu mask
DİM TV'de İğneli Fıçı'nın konuğu Ali Kamburoğlu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber