Sürücülere broşürlü uyarı

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan faaliyetlerde;



- Yasal kapasite üzerinde yolcu taşınmaması,

- Trafikte seyir halindeyken telefon kullanılmaması,

- Motosiklet sürücülerinin kask kullanması,

- Hız kurallarına riayet edilmesi,

gibi konularla ile ilgili Güzelyalı Caddesi üzerinde motor sürücülerine broşürler dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi