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Sürücülere broşürlü uyarı

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet sürücülerini bilgilendirme faaliyeti yürütüyor

Sürücülere broşürlü uyarı mask
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.
Yapılan faaliyetlerde;


- Yasal kapasite üzerinde yolcu taşınmaması,
- Trafikte seyir halindeyken telefon kullanılmaması,
- Motosiklet sürücülerinin kask kullanması,
- Hız kurallarına riayet edilmesi,
gibi konularla ile ilgili Güzelyalı Caddesi üzerinde motor sürücülerine broşürler dağıtılarak bilgilendirmeler yapıldı. (Toygar DİM)

Kaynak: Haber Merkezi
# ilgili, Alanya, Emniyet, telefon

05 Mar 2024 - 03:23 - Asayiş

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