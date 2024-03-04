Feci kaza! Motokurye, tırın altında kaldı

Kocaeli'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile Ahmet Arda idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalan motosiklet sürücüsü Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA