Feci kaza! Motokurye, tırın altında kaldı

Kocaeli'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile Ahmet Arda idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalan motosiklet sürücüsü Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.