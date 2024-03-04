- Asayiş

Feci kaza! Motokurye, tırın altında kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tır ile çarpışan motokurye Ahmet Arda(60) hayatını kaybetti.

Feci kaza! Motokurye, tırın altında kaldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli'nde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile Ahmet Arda idaresindeki motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalan motosiklet sürücüsü Ahmet Arda'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA
# sağlık, ilgili, Polis, Bir, kaza

04 Mar 2024 - 23:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bastonla ekmek almaya gitti; dönüşte ailesinin canını aldı mask
Bastonla ekmek almaya gitti; dönüşte ailesinin canını aldı
Tır çarptı; kamyonet hurdaya döndü mask
Tır çarptı; kamyonet hurdaya döndü
Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: Yaralılar var... mask
Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: Yaralılar var...
Yakıt tankeri bomba gibi patladı: Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi mask
Yakıt tankeri bomba gibi patladı: Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi
Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu mask
Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu
İzmir'de korku dolu anlar! Lüks tekne yandı... Yaralılar var mask
İzmir'de korku dolu anlar! Lüks tekne yandı... Yaralılar var
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber