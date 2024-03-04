04 Mar 2024 - 23:34- Magazin G:

Hazal Kaya hastalığını açıkladı

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Hazal Kaya ve eşi Ali Atay, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Kaya, bayılma hastalığı yaşadığını itiraf etti.

Hazal Kaya hastalığını açıkladı mask
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İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti özel hayatlarına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Hazal Kaya'nın çok sayıda hastalığı olduğu hatta pek çoğunun psikolojik olduğunu belirten Ali Atay, Kaya'nın yaşadığı sağlık sorunlarından birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu ifade etti. Kaya, Nişantaşı'nda bir binaya baktığı zaman bayıldığını söyledi. Bu nedenle gökdelenlere ve çok katlı binalara aşağıdan bakamadığını ifade etti.  

'NİHAL GERÇEKMİŞ'

Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin de sürekli bayılmasına gönderme yapan Kaya, 'Nihal'in laneti geldi bayılma hastası oldum' deyince Ali Atay da 'Nihal gerçekmiş' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi
# sağlık, Bir, etti, ifade

04 Mar 2024 - 23:34 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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