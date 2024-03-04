Hazal Kaya hastalığını açıkladı

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Hazal Kaya ve Ali Atay çifti özel hayatlarına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

Hazal Kaya'nın çok sayıda hastalığı olduğu hatta pek çoğunun psikolojik olduğunu belirten Ali Atay, Kaya'nın yaşadığı sağlık sorunlarından birinin de 'bayılma hastalığı' olduğu ifade etti. Kaya, Nişantaşı'nda bir binaya baktığı zaman bayıldığını söyledi. Bu nedenle gökdelenlere ve çok katlı binalara aşağıdan bakamadığını ifade etti.

'NİHAL GERÇEKMİŞ'





Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin de sürekli bayılmasına gönderme yapan Kaya, 'Nihal'in laneti geldi bayılma hastası oldum' deyince Ali Atay da 'Nihal gerçekmiş' dedi.

Kaynak: Haber Merkezi