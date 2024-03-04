- Magazin

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlunun son hali herkesi şaşırttı

ABONE OL Google News Sayfamız

En uzun soluklu dizilerden olan Arka Sokaklar dizisinde oynadıkları dönemde tanışıp evlenen Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğulları görenleri şoke etti.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlunun son hali herkesi şaşırttı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Arka Sokaklar dizisinin Murat Komiser'i Uğur Pektaş, aynı dizide Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik 2008 yılına nikha masasına oturmuş ancak 3 yıl sonra boşanmıştı. Bu evlilikten çiftin bir oğulları da dünyaya gelmişti.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Ardından iki ünlü isim de mesleklerini bir yana bırakmayı tercih etmişti.  Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya çalışan Uğur Pektaş, son paylaşımını oğluyla yaptı. Oğlu Murat'ı görenleri şoke etti. Gören herkes oğlunun Pektaş'a ne kadar benzediğine dair şaşırdığını yorum olarak paylaşımın altına yazdı.

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlunun son hali herkesi şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
# Sosyal, sonra, Son, Bir, etti

04 Mar 2024 - 23:21 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Survivor Nagihan'dan kötü haber mask
Survivor Nagihan'dan kötü haber
Ünlü isim 102 yaşında hayatını kaybetti mask
Ünlü isim 102 yaşında hayatını kaybetti
Fenomen Danla Bilic, başkan adaylarına meydan okudu mask
Fenomen Danla Bilic, başkan adaylarına meydan okudu
Survivor'da inanılmaz olay: Yunus Emre ve Aleyna yakalandı mask
Survivor'da inanılmaz olay: Yunus Emre ve Aleyna yakalandı
Ata Demirer seçimlerde aday mı oluyor?...İşte cevabı mask
Ata Demirer seçimlerde aday mı oluyor?...İşte cevabı
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı ortaya çıktı mask
Cem Yılmaz'ın yeni aşkı ortaya çıktı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber