Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlunun son hali herkesi şaşırttı

Arka Sokaklar dizisinin Murat Komiser'i Uğur Pektaş, aynı dizide Zeynep Komiser'e hayat veren Gamze Özçelik 2008 yılına nikha masasına oturmuş ancak 3 yıl sonra boşanmıştı. Bu evlilikten çiftin bir oğulları da dünyaya gelmişti.

ŞAŞIRTAN BENZERLİK

Ardından iki ünlü isim de mesleklerini bir yana bırakmayı tercih etmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya çalışan Uğur Pektaş, son paylaşımını oğluyla yaptı. Oğlu Murat'ı görenleri şoke etti. Gören herkes oğlunun Pektaş'a ne kadar benzediğine dair şaşırdığını yorum olarak paylaşımın altına yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi