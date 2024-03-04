Barışma teklifini reddeden sevgilisini vurdu

Tülay T., bir süre önce sevgilisi Cengiz K.’dan ayrıldı. Bu durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T.’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Bu teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp gitmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Cengiz K.’nın tabanca ile ateş ettiği kadın, boynuna isabet eden kurşunla yere yığıldı.

PİŞMAN OLDU

Olayın ardından pişman olan Cengiz K., Tülay T.’yi otomobiliyle yakındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Tülay T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tıp merkezine çağırılan polis ekiplerine teslim olan Cengiz K. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA