- Asayiş

Barışma teklifini reddeden sevgilisini vurdu

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Adana'da yaşanan olayda Cengiz K, bir süre önce kendisinden ayrılan ve barışma teklifini kabul etmeyen Tülay T.'yi (25) tabancayla boynundan vurdu. Ardından pişman olan Cengiz K. hastaneye götürdü.

Barışma teklifini reddeden sevgilisini vurdu mask
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Tülay T., bir süre önce sevgilisi Cengiz K.’dan ayrıldı. Bu durumu kabullenemeyen Cengiz K., sokakta karşılaştığı Tülay T.’yi yeniden barışmak için ikna etmeye çalıştı. Bu teklifi reddeden Tülay T., arkasını dönüp gitmek istediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Cengiz K.’nın tabanca ile ateş ettiği kadın, boynuna isabet eden kurşunla yere yığıldı.

PİŞMAN OLDU

Olayın ardından pişman olan Cengiz K.,  Tülay T.’yi otomobiliyle yakındaki bir tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Tülay T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Tıp merkezine çağırılan polis ekiplerine teslim olan Cengiz K. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA
# Polis, Kadın, Bir, Soruşturma

04 Mar 2024 - 22:58 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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