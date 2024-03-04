Alanya'da Tütüncü ve Yücel rüzgarı

Antalya’nın dört bir yanında seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, bugün Alanya’da Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ile bir araya geldi. Cumhur İttifakı’nın iki adayı birlikte Alanya’da bir dizi programa katıldılar. Alanya’yı karış karış dolaşan Yücel ve Tütüncü’ye AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı İlçe Başkanları ve Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Programlar kapsamında iki isim; ilçe muhtarlarıyla buluştular, oda başkanlarının taleplerini dinlediler, belediye işçileriyle yenilen öğle yemeğinin ardından kooperatifleri ziyaret ettiler. Alanyaspor taraftarları ile maç öncesi bir araya gelen Cumhur İttifakı adayları, miting havasında büyük bir kalabalık eşliğinde AK Parti seçim ofisini ziyaret ettiler.

TÜTÜNCÜ BAŞKAN YÜCEL’E DESTEK İSTEDİ





Tütüncü ve Yücel, Alanya’da günün ilk ziyaretinde muhtarlarla buluştular. Burada muhtarlara seslenen Tütüncü, “Alanya çok daha güzel hizmetlerle geleceğe yürümeli. Alanya Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Adem Murat Yücel başkanımız çok çalışarak, çok gayret ederek Alanya’ya eserler üstüne eserler, hizmetler üstüne hizmetler koymaya çalışıyor. Başkanımıza çıktığı yolda başarılar diliyoruz. Biz her zaman başkanımızın yanındayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da çok büyük eksiklerinin olduğunu son 5 yılda hep beraber gördük.“ dedi.



BAŞKAN YÜCEL TEK KANATLA UÇMAYA ÇALIŞTI, YİNE DE MUHTEŞEM HİZMET YAPTI





Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yanında olmadığı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i tek kanatla uçmaya çalıştığını yine de muhteşem hizmetlere imza attığını belirterek, “31 Mart Alanya için hamle yılları, atılım yılları olsun. Ulaşım, trafik, altyapı ve nazım imar konusunda en iyi hizmeti Antalya’mızın her yanına götürmek için yollara çıktık. Alanya Belediye başkanımızla beraber biz, örnek bir kadim şehir meydana getireceğiz.” diye konuştu.



ODA BAŞKANLARIYLA BULUŞTULAR



Tütüncü ve Yücel, Alanya’daki ikinci ziyaretinde ilçenin oda başkanlarıyla bir araya geldiler. Yeni dönemdeki beklenti ve hedeflerin anlatıldığı buluşmada iki isim, oda başkanlarının sorularını cevapladılar. Başkan Yücel oda başkanlarına seslenerek, “Alanya’mızdaki esnaflarımızın temsilcileri olan odalarımızla 10 yıldır uyum içerisinde çalıştık. Oda başkanı kim olduysa, esnaflarımız kimi seçti biz onu muhatap aldık. Başkanlarımızla birlikte hem esnaflarımıza hem de Alanya’mıza güzel hizmetler yaptık. Alanya’mızın değerine değer kattık. İnşallah dahası var diyerek çıktığımız bu kutlu yolda çalışmaya, üretmeye esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.



TÜTÜNCÜ: ALANYA’YA ÇİÇEK GİBİ BAKMIŞSINIZ



Cumhur İttifakı’nın programı, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde belediye çalışanları ile devam etti. Cumhur İttifakı Antalya Belediye Başkan adayı Tütüncü, Başkan Yücel’e ve çalışanlara yemek servisini kendi eliyle yaptı. Alanya Belediyesi çalışanları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin güçlerini birleştirerek, ilçeye en güzel hizmetleri taşıyacaklarını da söyledi. “Kepez’de çalışanlarımızla beraber çok güzel işler yaptık.” diyerek, sözlerine devam eden Tütüncü, “Belediye çalışanlarımızın emeklerine sağlık. Sizler çalışırsınız, takdiri hep belediyeler alır. Bize yöneltilen teveccühlerin arkasında sizlerin emeği, sizlerin alın teri vardır. Sizin arazideki emeğiniz vardır. Milletimiz adına da sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Alanya’mıza çiçek gibi bakmışsınız. Önümüzdeki günlerde çok güzel işler yapma heyecanı içinde, sıcacık ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL’DEN BELEDİYE PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Başkan Yücel ise belediye çalışanlarına seslenerek, “10 yıldır Alanya’ya çaktığımız her bir çivi de sizlerin alın teri ve emeği var. 10 yıl boyunca sizlerle bir aile gibi olduk. 2014 ve 2019 yıllarında olduğu gibi yeniden desteğinizi bekliyoruz. İnşallah bir kez daha zafer kazanacağız ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



BAŞKAN YÜCEL: ULAŞIM SORUNUNU BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ



Cumhur İttifakı Adayı Tütüncü ve Yücel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin şoförleriyle de bir araya geldiler. Antalya’nın altın çağında yapılacak çalışmaların konuşulduğu buluşmada Tütüncü, bu çağın herkesin yaşamaktan mutlu olduğu, sorunların ortadan kalktığı, çözümlerin geldiği yeni bir dönem olduğunu bildirdi. Başkan Yücel ise halk otobüsü şoförlerine, “Alanya’nın en büyük sorunu ulaşım sorunudur. 10 yıl önceye göre 100 bin nüfus artışı yaşayan kentimizde, toplu ulaşım kullanan insan sayısı ise 70 binden 40-45 bin bandına geriledi. Elbette bunun sorumlusu son 5 yıldaki Büyükşehir Belediyesi. Bizim şahıslarla sorunumuz hiçbir zaman olmadı ama ulaşımın hali de ortada. İnşallah yeni dönemde Hakan Tütüncü başkanımızın desteği ile bu sorunları aşacağız. Hem vatandaşlarımız hem de sizler kaliteli ulaşıma kavuşacaksınız.” diye konuştu.

BAŞKAN YÜCEL: ALANYASPOR’UMUZA VE CEFAKAR TARAFTARIMIZA ELİMİZDEN GELEN TÜM DESTEĞİ VERDİK



Günün bir başka ziyaretini de Yatçılar ve Gezi Tekneleri Kooperatifi’ne gerçekleştiren Tütüncü ve Yücel, ilçe sakinlerini de otobüs ile selamladılar. Alanya merkez, Mahmutlar ve Kestel Mahallelerinde gerçekleştirilen Alanya turuna, vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla karşılık verdiler. Şehir turu, Alanyaspor taraftar grupları buluşmasında son buldu. Trabzonspor maçı öncesi taraftarlara seslenen Başkan Yücel, “Alanya’mızın değişimden gelişiminde havaalanının açılması, üniversitelerimizin kurulması, yerel yönetim olarak bizim ve STK’larımızın çalışmaları gibi Alanyaspor’umuzun da yeri büyüktür. Bu şehrin adı tüm dünyada biliyorsa bunun en önemli destekçilerinden birisi de Alanyaspor’dur. Biz göreve geldiğimizden beri Alanyaspor’umuzun başarıları ortada. 8 yıldır Süper Lig’de mücadele ediyoruz. 2024 yılı Sporun Başkenti seçilmemizde de elbette Alanyaspor’umuzun katkısı çok büyük. Kulübümüze ve siz cefakâr taraftarlarımıza bugüne kadar elimizden gelen tüm desteği verdik vermeye de devam edeceğiz. İnşallah bu akşam oynanacak maçta da 3 puanı alacağız.” dedi.



TÜTÜNCÜ: TÜREL GİTTİ, TESİSLER BALIK HAVUZUNA DÖNÜŞTÜ



Alanya’da yarım kalan Alanyaspor tesisleri konusuna değinen Tütüncü, “Az önce taraftarlarımız söyledi. Bizim bir balık havuzumuz var dediler. Evet, Alanyaspor’umuzun tesisleri çürümeye bırakıldı ve balık havuzuna döndü. Menderes Türel Başkanım gitti, yapımına başlanan tesisler öylece kaldı. İnşallah o tesisleri tamamlamak önemli bir vefa borcumuz olacak. Bunu en güzel şekilde biz yapacağız.” dedi.



SEÇİM OFİSİ ZİYARETİ MİTİNGE DÖNÜŞTÜ



Ziyaretler AK Parti seçim ofisi ile devam etti. Binlerce AK Partili ve MHP’li vatandaş ellerinde bayraklarla seçim ofisi önünde adaylarını karşıladılar. Otobüs üzerinden yapılan konuşmalarla devam eden ziyaret mitinge dönüştü. AK Parti ve MHP İlçe Başkanları Alanya’da Adem Murat Yücel’e, Antalya’da Hakan Tütüncü’ye destek isterken Antalya Milletvekili Mustafa Köse, “Alanya zaten kararını vermiş. Biz boşuna gelmişiz. 31 Mart akşamı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Alanya Belediye Başkanı da yeniden Adem Murat Yücel olacak.” dedi.



BAŞKAN YÜCEL’E AK PARTİ’DEN BÜYÜK DESTEK



Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, büyük bir alkış ve destekle konuşmasına başladı. Bir çok kez tezahüratlar ve sloganlar nedeniyle konuşması kesilen Başkan Yücel, “Sizlerle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hamdolsun ki İslam Dünyası’nın umudu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkan adayıyım, hamdolsun ki Türk Dünyası’nın hamisi Liderimiz Devlet Bahçeli’nin belediye başkan adayıyım, hamdolsun ki Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayıyım. Bu kadim şehre hizmet etmekten çok gururluyum. Bu şehir sizinle güzel. Değerli kardeşimiz Hakan Tütüncü ile beraber birlikte bir yol yürüyoruz. Sizin desteğiniz ve sizin dualarınızla Antalya’da Hakan Tütüncü, Alanya’da Adem Murat Yücel diyerek yine kazanan Cumhur İttifakı olacak, kazanan Antalya olacak, kazanan Alanya olacak, kazanan Alanya’da, Antalya’da yaşayan her fert olacak.” dedi.



HAKAN TÜTÜNCÜ: O HARİTA DA ALANYA’YA VE ANTALYA’YA CUMHUR İTTİFAKI YAKIŞIR



Partililere seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü ise konuşmasında, “Siz söz veriyoruz Alanya! Biz gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız ve kazanacağız. 31 Mart’ta bizimle misin Alanya? 31 Mart’ta Adem Murat Yücel demeye var mısın Alanya? 31 Mart’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde Hakan Tütüncü’yü seçmeye var mısın Alanya? 31 Mart’ta sandıklar açıldığında hani o televizyonlarda Türkiye haritası çıkıyor ya. O harita da Alanya’ya ve Antalya’ya Cumhur İttifakı yakışır diyerek, Antalya’yı Cumhur İttifakı renklerine boyamaya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye güçlü bir selam göndermeye var mısın Alanya?” dedi.

Tütüncü ve Yücel’in yoğun programlarını Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip ederek tamamladılar.(Adem Murat Yücel/BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi