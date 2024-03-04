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322 kişi kara listeye alındı

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını açıkladı.

322 kişi kara listeye alındı mask
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Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, “Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım" paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA
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04 Mar 2024 - 22:43 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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