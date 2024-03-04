Çanakkale'de deprem! Ege ve Marmara sallandı

Çanakkale'de merkez üssü Karasu'da ve saat 21:38'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yeriin 14,2 kilometre derinliğinde olduğu açıklandı.

İstanbul, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere pek çok çevre şehirde deprem hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi