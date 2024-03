Kamburoğlu DİM TV İğneli Fıçı'da konuştu: Alanya'da yapılacak çok iş var

ALANYA televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bu akşam merceğine yine yerel seçimi aldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.30'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın bu akşamki canlı yayın konuğu İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Ali Kamburoğlu oldu.

Kamburoğlu, DİM TV'deki Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında "Siyasete neden girdi?", "Neden Mehmet Şahin ekibinde yer aldı?", "İş ve turizm dünyasının temsilcisi olarak seçildiği takdirde hedefleri nelerdir?" gibi önemli sorular ve daha fazlasını yanıtladı.

İşte Kamburoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

ALİ KAMBUROĞLU KİMDİR?

1971 Antalya doğumluyum. İlkokulu Alanya’daki Atatürk İlköğretim Okulu’nda tamamladım. Daha sonra Özel Hamdullah Emin Paşa Koleji’ne devam ettim. Bilkent Üniversitesi Çevre Tasarımı Bölümü’nü bitirerek Alanyamıza geri döndüm. Evli ve 2 çocuk babasıyım. Ticarette, Kamburoğlu Yapı Malzemeleri’nde 59 yılımızı doldurduk. İnşaat malzemeleri sektörünün yanında Blue Heaven Apart Otelimiz var. Diğer taraftan King Construction çatısı altında butik inşaatlar yapıyoruz. Antalya’da Antema Anonim Şirketi adı altında bir şirketimiz daha var. Burada da Antalya, Isparta Burdur’da tesisat borularının distribütörlüğünü yapıyoruz. Çanakkale Seramik’in ana bayiliği var. Bir de Sri Lanka Cumhuriyeti’nin Antalya Fahri Konsolosuyum. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda iki dönem Mehmet Şahin başkanım ile beraber yönetim kurulunda görev aldım. Son dönemde de başkan yardımcılığını yaptım. Ticaret odasından sonra da ALSİAD Başkanlığı yaptım. Onda da 3. yılımı doldurdum. Aday olacağım için müsaade istedim. Başka bir arkadaşımıza yeni seçimde görevi devrettim.

SİYASETE GİRME FİKRİ NASIL DOĞDU?

Mehmet Şahin ile yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda da güven içinde hizmetlerimizi sürdürdük. Başkanım bana "Beraber yöneteceğiz" dedi. "Ticaret odasını son zamanlarda nasıl başarıyla yönettiysek Alanyamızı da yine başarıyla yöneteceğiz" dedi. Ben de başkanımı kıramadım. Allah'ın izniyle, 31 Mart'ta seçimi kazanacağız.

NE GİBİ PROJELERİNİZ VAR?

ALTSO çatısı altında hizmet ederken tecrübelendik. Bu tecrübelerimizi ALSİAD’a da yansıttık. Ekonomi, turizm gibi alanlarda yaptığımız tüm çalışmalara aynı şekilde belediyemizde görev aldığımız zaman da devam edeceğiz. Ama öncellikle turizm. Turizm bu şehrin olmazsa olmazı. Apart otellerimiz kapandı. Bunları canlandırmamız lazım. Çünkü çarşıdaki esnafımızın iş yapması lazım. Restoranlar, apart otellerde kalan müşterilerle besleniyor. Yine başkanımın söylediği gibi zincir otelleri getireceğiz. Zincir oteller geldiği zaman bayi toplantıları yapılır. Nerede zincir otel varsa oraya gidilir. 300 kişi Alanya’ya gelse, onların eşleri de gelse çarşı canlanır. Bu çalışmalar bizim marka değerimizi güçlendirir. Kruvaziyer turizmini canlandıracağız. Turizmi çeşitlendireceğiz. İş birlikleriyle Alanyamız için her şeyi yapacağız. Örneğin çok özel yürüyüş yolları yapacağız. Daha önce bunun projesini konuşmuştuk ama üstlenen firma bulamamıştık. Onu da yapacağız. Kalenin batı bölgesini aydınlatma projemiz var. Bu durum, bu zamana kadar Alanya’nın ayıbıydı. Alanya'ya gelenler karanlık bir yer görüyorlar. Bu aydınlatma yapılınca herkesin menfaatine olacak.

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN YAŞADIĞI KRİZ İLE İLGİLİ NE GİBİ ÇÖZÜMLERİ VAR?

Öncelikle dosyamızı hazırlayıp gerekli bakanlığa gitmek gerekiyor. Yabancıya mülk satışında 200 bin dolar kıstası Ekim 2023’te geldi. Ben "O tarihe kadar ruhsatını alan inşaatlar eski şartlarda devam etsinler ama o tarihten sonra ruhsat alanlarda bu kıstas uygulansın" dedim. Çünkü bu insanlar inşaata başlarken bunun hesabını yapamadılar ki. İnşaat sektörünün sorunlarını aşmak için önemli çalışmalarımız olacak.

ALANYA’YI BİR MARKA HALİNE GETİRMEK İÇİN NASIL PROJELERİ VAR?

Alanya’da her seçim döneminde önümüze gelen bir proje var; Alanya Kent Meydanı. Ama hiç yapılamadı. Biz yapacağız. Ada bazlı kentsel dönüşüme destek vereceğiz. Yöresel Ürünler Çarşısı açacağız. Gençler, kadınlar ve engellilerimize yönelik önemli çalışmalarımız olacak. Örneğin Nevruz Köyü’nde tüm kadınlar çalışıyor ve köy kalkındı. Bunun gibi projelerle şehri kalkındıracağız. Emekli lokalleri açacağız. Muhtarlarımızla görüşüp emeklilere lokaller yapacağız. Meslek odalarıyla, STK’lar ile birlikte hareket edeceğiz. Örneğin bir süre önce Alanya Kent Konseyi’ne gittik, yapılacak çok iş var.



ALANYA TÜM DÜNYAYA NASIL TANITILIR?

ALTAV (Alanya Turizm Tanıtma Vakfı) var, orayı bir ele almamız gerekiyor. Alanya belediye başkanı oranın başkanı olmamalı. Belediye başkanı onursal başkanı olabilir ama oranın başında tanıtımla ilgili, alanında bilgili, maaşla çalışan bir profesyonel olmalı. “Bu projen olmadı” deyip yollarımızı ayırabiliriz. Başka birini bulabiliriz. Alanya’nın tanıtılması için en önemli nokta ALTAV’dan geçiyor. Öncelikle bizim kalemiz var. Oba’daki evler, kalenin bir suru görünüyorsa daha pahalıya satılıyor. İnsanlar buna bayılıyor. Kalemiz, denizimiz, havamız var. Sadece şehrin disiplin altına alınması gerekiyor. Görüntü kirliliği olan tabelaların kaldırılması gerekiyor.

Alanyaspor’umuz var, Alanyaspor’a hak ettiği değer verilecek. Önemli olan sabit geliri destekleyebilmek ama biz görmedikleri değeri Mehmet Şahin başkanımla sağlayacağız. Bizim en güzel tanıtımımız Alanyaspor, nasıl geride bırakabiliriz?

Ben son olarak, 31 Mart’a kadar ses ve görüntü kirliliği olmadan bir seçim geçirmeyi diliyorum. Herkesin gönlünde birisi yatıyor, buna saygılı olmak lazım ama ben Mehmet Şahin başkanımın bu seçimi alacağına inanıyorum. (Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi