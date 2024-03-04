Doğu Alanya'dan Mehmet Şahin'e güçlü destek

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in halkla buluşmaları, binlerce seveninin katıldığı ve izdihamın yaşandığı Alanya Merkez Seçim Ofisi açılışının ardından da aralıksız devam etti.

Alanya'nın her köşesinde yoğun sevgi gösterileriyle desteklenen Şahin, pazar sabahı saat 10.00'da Alanya'nın Kargıcak Mahallesi sakinleri ile kahvaltıda buluştu. Kargıcak halkı da Şahin'i bağrına bastı ve buluşmada da izdiham yaşandı.

'YEREL YÖNETİMİN VARLIĞINI VE GÜCÜNÜ HİSSETTİRECEĞİZ'

Şahin, tek tek selamlaşıp sorun ve taleplerini dinlediği Kargıcak Mahallesi sakinlerine sevgi tezahüratları altında hitap etti. Alanya'nın tüm mahallelerinde olduğu gibi Kargıcak'ta da sorunları çözüp, talepleri yerine getirerek yerel yönetimin varlığını ve gücünü hissettireceklerini söyleyen Şahin, "Artık Alanyamızın hiç bir köşesi ihmal edilmeyecek. 1 Nisan sabahı 1 dakika durmadan çalışmaya başlayacağız ve farkımızı göstereceğiz" dedi.

Şahin, Alanya'yı dünya kenti yapma, vatandaşlara konforlu bir şehir sunma hedefiyle hazırladığı projelerini de tanıttığı Kargıcak'ta "Alanyamızı inancımızdan ve kültürümüzden vazgeçmeden huzurlu bir dünya kenti yapacağız" dedi.

Şahin, saat 12.30’da Aliefendi Köy Konağı'nda, saat 13.30’da İspatlı Mahallesi Yukarı Camii yanında, saat 14.30’da Keşefli Mahallesi'nde, saat 16.00'da Uğrak Mahallesi'nde, saat 17.30'da Yaylakonak Mahallesi'nde, saat 19.00'da ise Kocaoğlanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla kucaklaştı.

' AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ KURACAĞIZ'

Şahin, doğu ve batı Alanya mahallelerinin yaylaları için konuşlandırdığı acil yardım ambulansları nedeniyle tebrik ve teşekkür yağmuruna tutulurken "Hayatlar kurtaran ambulanslar için 'Bizim görevimiz değil' demedik ve yaptık. Biz 'Önce sağlık çünkü önce insan' diyoruz. 1 Nisan sabahı itibarıyla ilk işimiz Alanya merkeze uzak mahallelerimizden başlayarak Aile Sağlık Merkezleri kurmak olacak. Bu merkezlerimizle her mahallemize hizmet verecek sağlık yapılanmasını sağlayacağız" dedi.

'ALANYA'DA SUSUZ TARLAMIZ KALMAYACAK'

Kırsalda çiftçilerin sorunlarını da dinleyen Şahin, "Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında olacağız. Sadece yaş sebze ve meyve üretimini değil hayvansal üretimi de destekleyeceğiz" dedi. Şahin, kuraklıktan şikayet eden üreticilerin de yüreklerine su serperek "Hayata geçireceğimiz tarımsal sulama göletleri ile susuz tarlamız kalmayacak" şeklinde konuştu ve yoğun alkışla desteklendi.

'KADIN KOOPERATİFLERİ İLE KADINLARIMIZ ÜRETTİKÇE KAZANACAK'

Kadınların ekonomik sıkıntılara değinmeleri üzerine Şahin, Kadın Kooperatifleri Projesi'nden örnek verdi. Şahin, "Hayatın her alanında olduğu gibi yaşadığımız kente olan hizmet borcumuzu ödemede de kadınlarımızın çalışkanlığı ve inceliği gücümüze güç katmaya devam edecek. Kadınlarımızın bireysel ve kollektif kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla kuracağımız Kadın Kooperatifleri ile kadınlarımızın Alanya’mızın kültürel motiflerini yerli-yabancı ziyaretçilerimize doğrudan aktarabilecekleri bir sistemi hayata geçireceğiz. Kadınlarımızın ürettiklerini kolayca satmalarını ve kazanmalarını sağlayacağız" dedi.

'SİZİ ASLA MAHCUP ETMEYECEĞİM'

Gittiği tüm mahallelerde her yerde olduğu gibi 7'den 70'e her yaştan insan tarafından oluşturulan coşkulu kalabalıklar tarafından sevgi gösterileri, meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Mehmet Şahin, "Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sevginize hep layık olacağım, sizi asla mahcup etmeyeceğim" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi