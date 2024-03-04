Özçelik ALSİAD yönetimiyle Alanya'yı konuştu

ZİYARETTE Özçelik'e CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve belediye meclis üyesi adayları da eşlik etti.
Teşkilatlanma çalışmaları ve projelerin konuşulduğu buluşmada Özçelik ve ALSİAD yönetimi Alanya’nın genel durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Ardından ALSİAD yöneticileri Özçelik’e sorular yönelttiler.
ALSİAD Başkanı Emrah Cezirioğlu, "CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik ve ekibine önümüzdeki seçimlerde başarılar diler, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.