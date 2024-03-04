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Mehmet Şahin'den Berlin'e 'Alanya turizmi' çıkarması

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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, 5-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ITB Berlin Turizm Fuarı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte Global Turizm Forumu'na katıldı

Mehmet Şahin'den Berlin'e 'Alanya turizmi' çıkarması mask
Mehmet Şahin'den Berlin'e 'Alanya turizmi' çıkarması
Mehmet Şahin'den Berlin'e 'Alanya turizmi' çıkarması
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İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, 'Dünya Turizm Borsası' olarak bilinen ITB Turizm Fuarı'na katılmak üzere Almanya'ya gitti.
Şahin, 5-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ITB Berlin Turizm Fuarı öncesi Berlin'de Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner tarafından düzenlenen Global Turizm Forumu'na katıldı. Şahin, bu önemli buluşmada forumun onur konuğu olan KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu Okan Şanlı ve Alman turizm acentelerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Şahin, Alman turizmcilerle Alanya turizmine ilişkin istişarelerde bulundu.

ŞAHİN: ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE ETKİLEŞİM PROGRAMIMIZIN STARTINI VERDİK


Şahin, Berlin çıkarmasına ilişkin sosyal medya mesajında "Yoğun programımıza rağmen, Alanyamızı birlikte yönetmeye talip olduğumuz meclis üyesi adaylarımız, yol arkadaşlarımdan Ali Kamburoğlu ve Raşit Sadullahoğlu ile birlikte Alanyamızı temsil etmek amacıyla dünyanın en önemli turizm fuarı ITB Berlin için Almanya’dayız. Dünya kenti Alanya vizyonumuzla, Alanyamızı sadece yerel çaplı değil, uluslararası düşünür ve hareket edebilir hale getirmek için Uluslararası İşbirliği ve Etkileşim Programımızın startını verdik. Her şey Alanyamız için" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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04 Mar 2024 - 19:21 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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