Silahla poz veren fenomene gözaltı şoku!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Hızla yayılan bu görüntüler sonrasında Aleyna Kanko'nun evine polis gelerek gözaltına alındı.
' OTOMOBİL VE SİLAH BANA AİT DEĞİL'
Aleyna Kanko'nun ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu iddia ederek ''Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” dediği öğrenildi. Aleyna Kanko, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.