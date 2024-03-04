Silahla poz veren fenomene gözaltı şoku!

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı. Hızla yayılan bu görüntüler sonrasında Aleyna Kanko'nun evine polis gelerek gözaltına alındı.

' OTOMOBİL VE SİLAH BANA AİT DEĞİL'

Aleyna Kanko'nun ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu iddia ederek ''Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” dediği öğrenildi. Aleyna Kanko, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi