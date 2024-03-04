Özçelik: Alanyamızı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlayacağız

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in Proje ve Meclis Üyesi Tanıtım Toplantısı yarın (5 Mart 2024) saat 18.00'de Konaklı Mahallesi'nde bulunan D'Gala Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Buluşmada Özçelik'in ekibini oluşturan CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi adayları ile Özçelik'in projeleri tanıtılacak.
Özçelik, "Toplantımızda CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi adaylarımızın yanı sıra Alanyamızı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hazırlayacak projelerimiz tanıtılacak" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.