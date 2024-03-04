- Gündem

Dr. Biner'den 'Alanya'da değişim ve yenilik' buluşması

ABONE OL Google News Sayfamız

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, esnaflarla buluştu

Dr. Biner'den 'Alanya'da değişim ve yenilik' buluşması mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ZAFER Partisi'nin Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, bugün Konaklı ve Payallar sanayi bölgesindeki esnaflarla bir araya geldi. Esnafların taleplerini dinleyen Biner, değişim ve yenilik vaatleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Biner, ziyaretlerinde esnafların güçlü desteğini ve samimi ilgisini gördüğünü belirtirken, "Alanya’nın geleceğine dair umutlarımız bir kez daha pekişti" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)

Dr. Biner'den 'Alanya'da değişim ve yenilik' buluşması

Dr. Biner'den 'Alanya'da değişim ve yenilik' buluşması

Dr. Biner'den 'Alanya'da değişim ve yenilik' buluşması

Kaynak: Haber Merkezi
# Belediye, Alanya, başkan, ilgili

04 Mar 2024 - 17:55 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Dilan Polat'ın avukatından flaş iddia: Savcı bakın ne istemiş mask
Dilan Polat'ın avukatından flaş iddia: Savcı bakın ne istemiş
Dr. Biner'den 'Alanya'da değişim ve yenilik' buluşması mask
Dr. Biner'den 'Alanya'da değişim ve yenilik' buluşması
Alanya'da son 'Meclis' yarın mask
Alanya'da son 'Meclis' yarın
Davutoğlu Alanyalı basın mensupları ile bir araya geldi mask
Davutoğlu Alanyalı basın mensupları ile bir araya geldi
Kış geri geliyor; uzmanından Antalya'ya flaş uyarı mask
Kış geri geliyor; uzmanından Antalya'ya flaş uyarı
Antalya ve Alanya'yı felakete karşı uyardılar: Bu akşamdan itibaren hazır olun mask
Antalya ve Alanya'yı felakete karşı uyardılar: Bu akşamdan itibaren hazır olun
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber