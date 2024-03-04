Dr. Biner'den 'Alanya'da değişim ve yenilik' buluşması

ZAFER Partisi'nin Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, bugün Konaklı ve Payallar sanayi bölgesindeki esnaflarla bir araya geldi. Esnafların taleplerini dinleyen Biner, değişim ve yenilik vaatleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Biner, ziyaretlerinde esnafların güçlü desteğini ve samimi ilgisini gördüğünü belirtirken, "Alanya’nın geleceğine dair umutlarımız bir kez daha pekişti" dedi. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi