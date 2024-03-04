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Dilan Polat'ın avukatından flaş iddia: Savcı bakın ne istemiş

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması kapmasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan avukat Ahmet Gün'ün, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dikkat çeken bir dilekçe verdiği ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın avukatından flaş iddia: Savcı bakın ne istemiş mask
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Gün, dilekçesinde o dönem Polat çiftiyle alakalı soruşturmayı yürüten savcı Gökalp Kökçü'nün, Ahmet isimli komiser aracılığıyla kendisinden rüşvet istediğini iddia etti.

"KÖKÇÜ VE POLİSLER HUKUKSUZ İŞLEMLERDE BULUNDU"
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması kapmasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan avukat Ahmet Gün, 2 Şubat tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dikkat çeken bir dilekçe verdi.

Gün, dilekçesinde Polat soruşturmasının ilk aşamasını yürüten cumhuriyet savcısı Gökalp Kökçü ve emrindeki polislerin bir takım hukuksuz işlemlerde bulunduğunu belirterek, b kişiler hakkında şikayette bulundu.

"İFADEM BASKI ALTINDA ALINDI"
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede Ahmet Gün, Gökalp Kökçü ve bir kısım polise yönelik üç ayrı suçlamada bulundu. Hakkında vergi uzmanlarınca hazırlanan bir rapor ve mütalaa olmamasına rağmen, "vergi kanununa muhalefet" suçundan tutuklandığını belirten Gün, kendisine yöneltilen yasadışı bahis suçunu hiç işlemediğini, bunun bir iftira olduğunu aktardı.

Bu iftira nedeniyle tutuklandığını öne süren avukat Gün, Gökalp Kökçü ve emrindeki kollukların araştırılarak haklarında kamu davası açılması gerektiğini belirtti. Öte yandan Gün, savcılık ifadesinin ise savcının baskısı altında alındığını söyledi.

"BENİ SAVCI GÖNDERDİ DİYEREK RÜŞVET İSTEDİ"
Gün'ün dilekçesinde en çarpıcı detay ise rüşvet iddiası oldu. Gün, adliyedeki ifadesini Gökalp Kökçü'nün aldığını ancak ifade sırasında odada bulunan 3 polisin isminin tutanaklara geçirilmediğini aktardı. Gün dilekçesinde, ifade sonrası nezaretteyken komiser Ahmet isimli bir şahsın yanına gelerek kendisine, "Beni savcı gönderdi.." diyerek bazı maddi talepler ilettiğini öne sürdü. Komiser Ahmet'in bu talepleri iletirken Jandarmanın konuyu duymasını engellemeye çalıştığına dair iddialar da dilekçede yer aldı. Gün şikayet dilekçesinde Gökalp Kökçü, komiser Ahmet ve ifadesi alınırken odada bulunan  polis memurlarından şikayetçi olduğunu belirtti.

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04 Mar 2024 - 18:06 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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