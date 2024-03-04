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Belediyede ilişki skandalı: Videoları internete düşünce...

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Belediye çalışanı iki memur, iş yerinde cinsel ilişkiye girerek büyük bir skandala neden oldu.

Belediyede ilişki skandalı: Videoları internete düşünce... mask
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Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki Brasnorte  Belediye Başkanlığı  Eğitim Departmanı'nda İkisi de evli olan memurların ilişkilerini iş yerinin kamerasına kaydettikleri ve görüntülerin bir başka çalışan tarafından internete sızdırıldığı belirtildi.

Olayın ardından memurlardan biri işten çıkarıldı, diğeri ise disiplin kuruluna sevk edildi.
Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki Brasnorte Belediye Başkanlığı Eğitim Departmanı'nda çalışan iki memur, iş yerinde cinsel ilişkiye girdi. Evli oldukları öğrenilen iş arkadaşları, cinsel ilişkilerini iş yerinin bilgisayarındaki kameraya kullanarak videoyu aldı. Başka bir çalışan tarafından fark edilen görüntüler, başka bir çalışan tarafından internet üzerinden yayınlandı.

BİRİ İŞTEN ÇIKARILDI, DİĞERİ İSE TOPUN AĞZINDA

Belediye başkanlığı eğitim yetkilileri, çiftin eyleminden sonra birinin anında işten çıkarıldığı, diğerinin ise disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İsmi açıklanmayan ve disiplin kuruluna verilen kişinin ise işten atılma ihtimalinin çok  yüksek olduğu belirtildi.

Kaynak: BBC WORLD

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04 Mar 2024 - 17:50 - Dünya

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