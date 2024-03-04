Belediyede ilişki skandalı: Videoları internete düşünce...

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki Brasnorte Belediye Başkanlığı Eğitim Departmanı'nda İkisi de evli olan memurların ilişkilerini iş yerinin kamerasına kaydettikleri ve görüntülerin bir başka çalışan tarafından internete sızdırıldığı belirtildi.
Olayın ardından memurlardan biri işten çıkarıldı, diğeri ise disiplin kuruluna sevk edildi.
Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki Brasnorte Belediye Başkanlığı Eğitim Departmanı'nda çalışan iki memur, iş yerinde cinsel ilişkiye girdi. Evli oldukları öğrenilen iş arkadaşları, cinsel ilişkilerini iş yerinin bilgisayarındaki kameraya kullanarak videoyu aldı. Başka bir çalışan tarafından fark edilen görüntüler, başka bir çalışan tarafından internet üzerinden yayınlandı.
BİRİ İŞTEN ÇIKARILDI, DİĞERİ İSE TOPUN AĞZINDA
Belediye başkanlığı eğitim yetkilileri, çiftin eyleminden sonra birinin anında işten çıkarıldığı, diğerinin ise disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. İsmi açıklanmayan ve disiplin kuruluna verilen kişinin ise işten atılma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.
Kaynak: BBC WORLD
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.