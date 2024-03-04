Tütüncü, Alanya’da muhtarlarla bir araya geldi

İlk olarak muhtarlarla La Perla Restoran’da kahvaltıda bir araya gelen Tütüncü’nün programına Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel ve Cumhur İttifakı paydaşları katılım sağladı.





‘KENDİ BÜTÇEMİZLE BÜYÜKŞEHRİN İŞLERİNİ YAPIYORUZ’



Programın açılış konuşmasını Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi. Yücel, “Vatandaşlar halen ulaşımın, kanalizasyonun, suyun hesabını bana soruyor. Sorumluluk alanı olmamamıza rağmen bütçemizin neredeyse yüzde 30-40’lık kısmını büyükşehrin bütçesine ayırmış durumdayız” dedi.



‘ANTALYA’NIN EN BÜYÜK SORUNU BÖCEK SORUNU’



Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, “‘Elle tutulur, Alanya’da şunu yaptı büyükşehir belediyesi diyebileceğimiz bir hizmet var mı? Yok. O zaman Antalya’nın en büyük sorunu böcek sorunu. Yazın da gördük, kışın da görüyoruz. İnsanın hiç hizmet etmek gibi bir derdi olmaz mı? OImuyormuş demekki. Hizmet etmedin bari elimizi sık, gönlümüzü al. Alanya Belediyesi olarak kendi kendimize yetmeye çalışıyoruz” diyerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi.



‘31 MART SEÇİMLERİ ALANYA İÇİN MİLAT OLSUN’



Daha sonra söz alan Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Alanya eserlerin de hizmetlerin de en güzeline layık. Bu kadim coğrafyanın kadim merkezi olan Alanya’mız çok daha güzel hizmetlerle geleceğe yürümeli. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’ya eserler üzerine eserler hizmetler üzerine hizmetler koymaya çalıştı, çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’ya hizmetleri noktasında çok önemli eksikliklerin olduğunu son 5 yılda gördük ve yaşadık. Alanya’nın mahalleleri arasında ulaşım sorununu çözememiş olması çok yakışıksız bir durum. Bunu hiç kimseye izah edemeyiz. 31 Mart seçimleri Alanya için yeni bir milat olsun” ifadelerini kullandı. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Kaynak: Haber Merkezi