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Alanya Şoför Cup'ta şampiyon Otogar Taksi

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Alanya Otogar Taksi, Şoförler Odası tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Şoför Cup Futbol Turnuvası'nda zafere ulaşan takım oldu

Alanya Şoför Cup'ta şampiyon Otogar Taksi mask
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ALANYA Şoförler Odası tarafından Rocco Home ana sponsorluğunda bu yıl 10'uncu kez tertip edilen Şoför Cup Futbol Turnuvası dün akşam sona erdi. Oldukça çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada final maçı sonunda zafere ulaşan ekip, Otogar Taksi oldu. Mahmutlar Birlik Taksi ile oynadığı final maçında üstün bir performans sergileyerek rakibini mağlup eden Otogar Taksi'nin takımı, maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı. Turnuvanın ikincisi Mahmutlar Birlik Taksi olurken, üçüncüsü ise Avsallar Birlik Taksi oldu. 10. Şoför Cup Futbol Turnuvası'nda rakip filelere 15 gol bırakan Mahmutlar Birlik Taksi oyuncusu Ali Şafak, turnuvanın gol kralı olurken, en centilmen takım Tosmur Taksi, en centilmen oyuncu ise Güven Taksi takımından Abdullah Yılmaz oldu. Final maçının sonunda takımların kupa ve madalyalarını takdim eden Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, "Turnuvamızın şampiyonu Otogar Taksi'yi ve turnuvamıza katılan tüm takımlar ile oyuncuları tebrik ediyorum. Turnuvamızın finali için gelen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'ye, Alanya Belediye Başkan Yardımcılarımıza, siyasi parti başkanlarımıza, belediye başkan adaylarımıza, oda başkanlarımıza, tüm sponsorlarımıza ve tüm esnaflarımıza teşekkür ederim" dedi. Cemali AYDINOĞLU

Alanya Şoför Cup'ta şampiyon Otogar Taksi

Alanya Şoför Cup'ta şampiyon Otogar Taksi

Alanya Şoför Cup'ta şampiyon Otogar Taksi

Kaynak: Haber Merkezi

# Antalya, Alanya, başkan, Gelen, Belediye, teşekkür, Mahmutlar

04 Mar 2024 - 17:36 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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