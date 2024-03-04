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Alanya'da son 'Meclis' yarın

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Başkan Yücel, yarın yeni dönem öncesi son meclise başkanlık yapacak

Alanya'da son 'Meclis' yarın mask
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ALANYA Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan oturumu yarın saat 14.00'de yapılacak.
Alanya Belediyesi meclis salonunda yapılacak toplantı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından başlayacak yeni dönem öncesi son meclis toplantısı olacak.
Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, yeni dönem öncesi son meclise başkanlık yapacak. (Mazlume GÖKTAŞ)

Kaynak: Haber Merkezi
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04 Mar 2024 - 17:34 - Gündem

Mahreç  Mazluma Göktaş

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