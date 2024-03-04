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Davutoğlu Alanyalı basın mensupları ile bir araya geldi

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bugün Alanya’da basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Davutoğlu, “Bir ilde olması gereken ne varsa Alanya’da var” dedi

Davutoğlu Alanyalı basın mensupları ile bir araya geldi mask
Davutoğlu Alanyalı basın mensupları ile bir araya geldi
Davutoğlu Alanyalı basın mensupları ile bir araya geldi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı ve seçilmiş son Başbakan Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için Yıldız Sahil Ocakbaşı Restoran'da saat 10.00'da basın mensupları ile bir araya geldi. Partisinin gündemi, vizyonu ve hedefleri hakkında bilgi veren Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ALANYA SIRADAN İLÇELERDEN DEĞİL

Başbakanlık döneminde Alanya ile ilgili imza attığı projeler hakkında konuşan Davutoğlu, “Bir ülkede üst düzey devlet görevi yaptığınızda hele ki başbakanlık görevine geldiğinizde, eğer vizyon sahibiyseniz, her bir şehrin her bir ilçenin ülke vizyonuna uyumluluğunu sağlamaya bakış açısı geliştirirsiniz. Antalya’yı sadece dünyanın tanıdığı bir bir şehir olarak görmeyiz. Türkiye’nin en önemli ekonomik koridoru olan Akdeniz’de bir merkez seçseniz orası Alanya çıkar. Onun için Konya’dan Alanya’ya gelen Alaaddin Keykubat burası Alaiye der. Alanya bu yönüyle Türkiye’nin il kapasitesine sahip nadir ilçelerindendir. Alanya tarihle denizi buluşturan, dünyaya açılmış bir şehrimiz. Yönetim reformu yapıldığında en önce il olma hüviyetini taşıyan şehirdir. Bir ilde olması gereken ne varsa Alanya’da var. 2015 yılında başbakan olarak gururla imza attığım projelerden bir tanesi üniversiteydi. İtirazlar geldi, “İlçede üniversite olur mu?” dendi. Orası sıradan ilçeler değil dedim. O imzayı atarken Sultan Alaaddin Keykubat’ın rüyası gerçekleşsin diye attım.” şeklinde konuştu.

‘2016’DAN BU YANA ALANYA’YA NE YAPTINIZ?

Konya-Alanya Otoyol projesi ile ilgili açıklama yapan Davutoğlu, “Başbakan olarak bizzat yönettiğim diğer bir proje de Konya-Alanya yoludur. Ben küçükken hep haber gelirdi, Kuşyuvası’nda yine araba devrilmiş diye. Şimdi o Kuşyuvası’dan geçen tünelleri takip ederek geldim. 2019’da bitmesi gereken proje hala bitmemiş. Avrupa standardında bir tünel yapılmış, çıkıyorsun köy yolu. Alanyalı olduğunu iddia eden bakanlar var. Siz 2016’dan bu yana Alanya’da ne yaptınız? Alanya’nın merkez olması için mutlaka Anadolu’ya bağlantı yolu olması lazım. Bizim hedefimiz Alanya’ya gelen her turistin Kapadokya’ya kadar gidip gezmesiydi. 8 yıldır bunu savsattılar. Çayarası’na gidiyorsun köy yolundan beter.” dedi.

Programın ardından, CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik ve CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu’nu organizasyonun gerçekleştirildiği restoranın önünde ziyaret ederek hoş geldiniz dilekleriniz ilettiler.(Gülser YİĞİT)

Kaynak: Haber Merkezi

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04 Mar 2024 - 17:02 - Gündem

Mahreç  Gülser Yiğit

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