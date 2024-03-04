Önce kurşun yağmuruna tuttu; sonra ise arabayla üzerinden geçti

Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında kavga çıktı. Koçer, tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Temel yere yığıldı. Otomobiline binen Koçer, ardından yerde yatan eniştesinin üzerinden otomobille geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Koçer aracı ile kaçtı.
SORGUSU SÜRÜYOR
İhbarla bölgeye gelen ekipler Sertan Temel'in hayatını kaybettiği belirledi. Kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Koçer, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.