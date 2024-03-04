- Asayiş

Önce kurşun yağmuruna tuttu; sonra ise arabayla üzerinden geçti

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Kayseri'de kan donduran bir olay yaşandı. Güvenlik görevlisi Yener Koçer (44) tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) vurup, otomobil ile üzerinden geçti. Koçer'in adliyedeki işlemleri sürüyor.

Önce kurşun yağmuruna tuttu; sonra ise arabayla üzerinden geçti mask
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Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında kavga çıktı. Koçer, tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Temel yere yığıldı. Otomobiline binen Koçer, ardından yerde yatan eniştesinin üzerinden otomobille geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Koçer aracı ile kaçtı.

SORGUSU SÜRÜYOR

İhbarla bölgeye gelen ekipler Sertan Temel'in hayatını kaybettiği belirledi. Kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Koçer, adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: DHA
# Polis, Gelen

04 Mar 2024 - 16:57 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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