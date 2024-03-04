- Asayiş

Cep telefonu mesajı az kalsın sürücünün canına mal olacaktı

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İstanbul Eyüpsultan'da trafikte seyir halindeki sürücü, telefonuna gelen mesaja baktığı sırada bariyerlere çarparak takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otoyolda trafik yoğunluğu oluştu.

Cep telefonu mesajı az kalsın sürücünün canına mal olacaktı mask
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Otomobiliyle seyir halindeki sürücü Elif Bilen(46) telefonuna oğlundan mesaj geldiğini gördü. Mesaja bakmak için telefonu eline alan sürücü, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle bariyerlere çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilden çıkmakta zorlanan sürücüye çevredeki sürücüler yardım etti.

KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Otomobilden çıkarılan Elif Bilen, ambulansa alınarak kontrolden geçirildi. Kaza nedeniyle Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (DHA

Kaynak: DHA
# kaza

04 Mar 2024 - 16:52 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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