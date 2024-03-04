Cep telefonu mesajı az kalsın sürücünün canına mal olacaktı

Otomobiliyle seyir halindeki sürücü Elif Bilen(46) telefonuna oğlundan mesaj geldiğini gördü. Mesaja bakmak için telefonu eline alan sürücü, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle bariyerlere çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilden çıkmakta zorlanan sürücüye çevredeki sürücüler yardım etti.
KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI
Otomobilden çıkarılan Elif Bilen, ambulansa alınarak kontrolden geçirildi. Kaza nedeniyle Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (DHA
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.