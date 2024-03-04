Cep telefonu mesajı az kalsın sürücünün canına mal olacaktı

Otomobiliyle seyir halindeki sürücü Elif Bilen(46) telefonuna oğlundan mesaj geldiğini gördü. Mesaja bakmak için telefonu eline alan sürücü, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle bariyerlere çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilden çıkmakta zorlanan sürücüye çevredeki sürücüler yardım etti.

KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Otomobilden çıkarılan Elif Bilen, ambulansa alınarak kontrolden geçirildi. Kaza nedeniyle Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (DHA

Kaynak: DHA