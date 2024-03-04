04 Mar 2024 - 16:39- Gündem G:

Kış geri geliyor; uzmanından Antalya'ya flaş uyarı

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Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava yerini soğuk ve havaya bırakıyor. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen bu geceden itibaren etkisinin hissedileceği Mersin, Adana ve Antalya'yı uyardı.

Kış geri geliyor; uzmanından Antalya'ya flaş uyarı mask
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Hava sıcaklıkları düşüyor; kış yeniden yüzünü göstermeye başlıyor. Meteoroloji'den de üst üste uyarılar gelmeye başladı. Son olarak ise Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Gece Antalya’nın doğusu Mersin Adana da başlayacak olan hava olayına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ederek uyardı.

ANTALYA'NIN DOĞUSUNA UYARI

Pazartesi gece başlayacak soğuk hava ve yağış; salı günü etkisini daha da arttıracak.Meteoroloji Uzmanı Şen ise konuyla ilgili sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

“Gece Antalya’nın doğusu Mersin Adana’da başlayacak gökgürültülü sağanak yağışlara dikkat.”

Kaynak: Haber Merkezi
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04 Mar 2024 - 16:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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