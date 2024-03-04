Kış geri geliyor; uzmanından Antalya'ya flaş uyarı

Hava sıcaklıkları düşüyor; kış yeniden yüzünü göstermeye başlıyor. Meteoroloji'den de üst üste uyarılar gelmeye başladı. Son olarak ise Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Gece Antalya’nın doğusu Mersin Adana da başlayacak olan hava olayına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade ederek uyardı.
ANTALYA'NIN DOĞUSUNA UYARI
Pazartesi gece başlayacak soğuk hava ve yağış; salı günü etkisini daha da arttıracak.Meteoroloji Uzmanı Şen ise konuyla ilgili sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:
“Gece Antalya’nın doğusu Mersin Adana’da başlayacak gökgürültülü sağanak yağışlara dikkat.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.