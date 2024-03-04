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Bastonla ekmek almaya gitti; dönüşte ailesinin canını aldı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde Metin Çimen (77), tartıştığı eşi Sabiha Çimen (71) ile oğlu Sinan Çimen'i (31) tabanca ile vurarak öldürdü.

Bastonla ekmek almaya gitti; dönüşte ailesinin canını aldı mask
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Metin Çimen, bakkaldan ekmek alıp, eve döndükten sonra eşi ve oğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Metin Çimen, tabanca ile eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'e peş peşe ateş açtı. Anne ile oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayda kullanılan tabanca ile evdeki ruhsatsız av tüfeği de incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA
# Polis, sonra, Soruşturma

04 Mar 2024 - 16:26 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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