Bastonla ekmek almaya gitti; dönüşte ailesinin canını aldı

Metin Çimen, bakkaldan ekmek alıp, eve döndükten sonra eşi ve oğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Metin Çimen, tabanca ile eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'e peş peşe ateş açtı. Anne ile oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayda kullanılan tabanca ile evdeki ruhsatsız av tüfeği de incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA