Tır çarptı; kamyonet hurdaya döndü

Deniz M.(55) isimli şoför, kullandığı tırın arıza yapması üzerine otoyol üzerindeki park alanı girişinde durdu. Bu sırada kamyonetiyle Ankara istikametine seyir halindeki sürücü Mustafa Y. (60), yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Y., çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin içinde sıkıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Mustafa Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği noktada, jandarma ve polis ekipleri trafiğin akışını sağlayarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yola dökülen yağ nedeniyle kumlama çalışması yaptı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.