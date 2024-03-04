- Asayiş

Tır çarptı; kamyonet hurdaya döndü

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İstanbul Çatalca'da arıza yaparak yol kenarında duran tıra arkadan gelen kamyonet çarptı. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Mustafa Y., yaralı olarak kurtarıldı.

Tır çarptı; kamyonet hurdaya döndü mask
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Deniz M.(55) isimli şoför, kullandığı tırın arıza yapması üzerine otoyol üzerindeki park alanı girişinde durdu. Bu sırada kamyonetiyle Ankara istikametine seyir halindeki sürücü Mustafa Y. (60), yol kenarında duran tıra arkadan çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Y., çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen kamyonetin içinde sıkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Mustafa Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği noktada, jandarma ve polis ekipleri trafiğin akışını sağlayarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yola dökülen yağ nedeniyle kumlama çalışması yaptı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Kaynak: DHA
# Polis, Jandarma, İtfaiye, Deniz

04 Mar 2024 - 16:04 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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