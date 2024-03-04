Alanya, ITB Berlin 2024 Turizm Borsası’na hazır

Tüm Dünyadan turizm profesyonellerini, bürokratları, ülke başkanlarını ve seyahat meraklısı binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuarda Alanya da yerini alacak. Fuarda Alanya’yı ALTİD Başkanı Burhan Sili, ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil edecek. Türkiye standının hemen yanında bulunan 80 m2’lik özel Alanya stantında, çok sayıda turizmci, turizmin nabzını tutmak üzere yer alacak. ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “ 2024 sezonunda Alanya adına katıldığımız fuarlardan, olumlu haberlerle dönmüştük. ITB Turizm Borsası bu fuarlar içinde çok kıymetli bir yere sahip. Bu fuardan da olumlu haberler, tur operatörlerinden rezervasyon artışları, yeni uçuşlar gibi gelişmeler duymayı ümit ediyoruz. Umarım beklediğimiz haberlerle dönme fırsatı yakalarız” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)