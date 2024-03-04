Tüm Dünyadan turizm profesyonellerini, bürokratları, ülke başkanlarını ve seyahat meraklısı binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan fuarda Alanya da yerini alacak. Fuarda Alanya’yı ALTİD Başkanı Burhan Sili, ALTAV ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temsil edecek. Türkiye standının hemen yanında bulunan 80 m2’lik özel Alanya stantında, çok sayıda turizmci, turizmin nabzını tutmak üzere yer alacak. ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “ 2024 sezonunda Alanya adına katıldığımız fuarlardan, olumlu haberlerle dönmüştük. ITB Turizm Borsası bu fuarlar içinde çok kıymetli bir yere sahip. Bu fuardan da olumlu haberler, tur operatörlerinden rezervasyon artışları, yeni uçuşlar gibi gelişmeler duymayı ümit ediyoruz. Umarım beklediğimiz haberlerle dönme fırsatı yakalarız” dedi. (RAMAZAN ÖZDEMİR)
Alanya, ITB Berlin 2024 Turizm Borsası’na hazır
ITB Berlin 2024 Turizm Borsası, 5-7 Mart tarihlerinde kapılarını açıyor. Alanya, 80 m2’lik özel standıyla fuara katılım sağlayacak
04 Mar 2024 - 15:58 - Ekonomi Yazdır
Mahreç Ramazan Özdemir
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.