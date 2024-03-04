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Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi soluksuz devem ediyor

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ALGC’nin proje ortağı olduğu “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında Yazar Abdullah Akbaş, Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne konuk oldu

Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi soluksuz devem ediyor mask
Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi soluksuz devem ediyor
Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi soluksuz devem ediyor
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ALANYA Kaymakamlığı, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında etkinlikler sürüyor. Yazar Abdullah Akbaş, “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” çerçevesinde Arıkan Yılmaz Dim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Eylül 2023’te Nova Art Yayınevi tarafından yayınlanan eseri ‘Dilvarda’yı kaleme alma sürecini anlatan Akbaş, öğrencilere Alanya ve Antalya’nın tarihçesi hakkında önemli bilgiler verdi. Öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik eden Abdullah Akbaş, söyleşisi sonunda eserini imzaladı. (Fatma VURAL)
# Antalya, eğitim, Alanya, 2023

04 Mar 2024 - 15:58 - Medya

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