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Antalya ve Alanya'yı felakete karşı uyardılar: Bu akşamdan itibaren hazır olun

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla birlikte hafta sonlarını sahillerde geçiren vatandaşlara kötü haber geldi. Meteoroloji Genel müdürlüğü vatandaşları sağanak, su baskını ve sellere karşı uyardı...

Antalya ve Alanya'yı felakete karşı uyardılar: Bu akşamdan itibaren hazır olun mask
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Antalya Valiliği tarafından vatandaşlara iletilen SMS mesajlarında, vatandaşların aşırı sağanak yağış, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya, Alanya, Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta kuvvetli sağanak yağış, sel ve su baskınları olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.
# Antalya, Alanya, sağanak, meteoroloji

04 Mar 2024 - 15:54 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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