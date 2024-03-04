Antalya Valiliği tarafından vatandaşlara iletilen SMS mesajlarında, vatandaşların aşırı sağanak yağış, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Antalya, Alanya, Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş'ta kuvvetli sağanak yağış, sel ve su baskınları olabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu.