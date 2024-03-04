04 Mar 2024 - 14:33- Asayiş G:

Alanya'da ehliyetsiz sürücü ekiplere yakalandı

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Alanya'da polisin yaptığı trafik denetiminde durdurulan bir otomobilin sürücüsü ehliyetsiz çıktı

Akseki Kaymakamı Nasır, trafik denetimlerini inceledi mask
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Edinilen bilgilere göre, Alanya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürürken bugün yapılan kontrollerde durdurulan bir otomobilin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında işlem yapılırken bir başka kavşakta da kimlik kontrolü yapılan bir kişinin arandığı ortaya çıktı. Aranan şahıs ekipler tarafından göz altına alınarak karakola götürüldü.
# Polis, Alanya

04 Mar 2024 - 14:33 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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