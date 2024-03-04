Alanya'da ehliyetsiz sürücü ekiplere yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Alanya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürürken bugün yapılan kontrollerde durdurulan bir otomobilin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü hakkında işlem yapılırken bir başka kavşakta da kimlik kontrolü yapılan bir kişinin arandığı ortaya çıktı. Aranan şahıs ekipler tarafından göz altına alınarak karakola götürüldü.