Alanya'da elektrik direği alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, Alanya'nın Hasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokakta bulunan elektrik direği bir anda alev aldı. Çok kısa zamanda direği saran alevler çevredeki vatandaşları korkuttu. Yangına patlamaların eşlik etmesiyle olayın daha da büyümesi üzerine vatandaşla ekipleri aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü.