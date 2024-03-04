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Alanya'da elektrik direği alev alev yandı

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Alanya'da bir elektrik direği alev alarak paniğe neden oldu

Alanya'da elektrik direği alev alev yandı mask
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Edinilen bilgilere göre, Alanya'nın Hasbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sokakta bulunan elektrik direği bir anda alev aldı. Çok kısa zamanda direği saran alevler çevredeki vatandaşları korkuttu. Yangına patlamaların eşlik etmesiyle olayın daha da büyümesi üzerine vatandaşla ekipleri aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü. 
# Gelen, Alanya, Elektrik

04 Mar 2024 - 13:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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