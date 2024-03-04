Antalya'da bir kişi iş hanının önünde ölü bulundu

Balbey Mahallesi 419 Sokak'taki 4 katlı iş hanının önünde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, 60'lı yaşlardaki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan ölen kişinin, sokaklarda mendil satarak geçimini sağladığı ve evsiz olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.