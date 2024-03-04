Enflasyon rakamları sonrası uzman isimden kritik açıklama: IMF hazırlığı mı?

Ekonomist Mahfi Eğilmez, ENAG (Enflasyon Araştırma Grubu) ve TÜİK arasındaki enflasyon hesaplamalarındaki dikkat çekici farklara sosyal medya üzerinden işaret etti. Eğilmez'in belirttiğine göre, Şubat ayı enflasyonu TÜİK'e göre yüzde 4,53 iken, ENAG'a göre yüzde 4,34 artış gösterdi. Daha da önemlisi, 12 aylık enflasyon TÜİK'e göre yüzde 67,07 olurken, ENAG bu oranı yüzde 121,98 olarak hesapladı. Böylece, TÜİK'in aylık enflasyon oranının, ENAG'ın hesaplamalarını ilk kez geçtiği gözlemlendi.

Eğilmez, bu durumu "IMF hazırlığı mı?" sorusuyla kamuoyunun dikkatine sundu. Bu yorum, TÜİK'in açıkladığı verilerin doğruluğu konusunda uzun süredir devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Uzmanlar ve muhalefet, TÜİK'i sıklıkla doğru verileri açıklamamakla eleştiriyordu. TÜİK'in verilerde ilk kez ENAG'ı geçmesi, IMF anlaşması öncesi şeffaflık adımı olarak görüldü.

Artan enflasyon rakamlarına diğer ekonomistlerden dikkat çeken değerlendirmeler geldi

Ekonomist İris Cibre ise, sosyal medya hesabında şu değerlendirmede bulundu:

"TÜİK'in son dönemde aylık bazda diğer kurumlarla yakın giden bir datası var

Fakat, geçmiş datadaki bozukluk yıllık dataya yansımaya,

bu da, emekliyi, ücretliyi mağdur etmeye devam ediyor."

Şenol Babuşçu'nun paylaşımı ise şu şekilde:

ENAG ile TÜİK'in aylık enflasyon rakamlarının birleşmesine dikkat çeken Ekonomist Gülden Atabay, "Ramazan etkisi diyelim gıda fiyatları enflasyonuna ama ortada güvenilir çıpa olmayınca zaten ya ne olacaktı? Sene sonu %36 bir adım daha uzaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Barış Esen ise alt kalemlerde çarpıcı aylık artışların olduğunu belirterek şu paylaşımı yaptı:

"Enflasyon Şubatta manşet yıllık % 67 ama, alt kalemlerde çarpıcı AYLIK artışlar var.

Orta öğretim % 21,8

Tereyağı % 17

Sebze % 16

Kuzu eti % 14,8

Eğitim aylık % 12,7

Peynir % 10,5

Taze süt % 11

Gıda ve alkolsuz içecekler aylık % 8,2"

Kaynak: Karar