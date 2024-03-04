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Alanya’da feci kazada can vermişti! Cenaze programı belli oldu

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Alanya’da kullandığı otomobille iki araca çarpması sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Oğuzhan Yılmaz son yolculuğuna uğurlanacak

Alanya’da feci kazada can vermişti! Cenaze programı belli oldu mask
Alanya’da feci kazada can vermişti! Cenaze programı belli oldu
Alanya’da feci kazada can vermişti! Cenaze programı belli oldu
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OĞUZHAN Yılmaz yönetimindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, dün Hacet Mahallesi D-400 kara yolunda önce refüje, ardından karşı şeritte seyir halindeki H.Ç'nin kullandığı 07 HYC 80 plakalı otomobil ile B.S'nin idaresindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada sürücüler Yılmaz ve H.Ç. ile otomobillerde bulunan Buse K., T.Ç. ve M.Ç. yaralanmışlardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Yılmaz (22) ve Buse K. (19), müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Oğuzhan Yılmaz’ın cenaze programı belli oldu. Yılmaz’ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çaltıllar Mezarlığına defnedilecek. (Haber Merkezi)

Alanya’da feci kazada can vermişti! Cenaze programı belli oldu

Alanya’da feci kazada can vermişti! Cenaze programı belli oldu
# Polis, Otomobil

04 Mar 2024 - 11:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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