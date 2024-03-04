Alanya’da feci kazada can vermişlerdi! Cenaze programları belli oldu

OĞUZHAN Yılmaz yönetimindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, dün Hacet Mahallesi D-400 kara yolunda önce refüje, ardından karşı şeritte seyir halindeki H.Ç'nin kullandığı 07 HYC 80 plakalı otomobil ile B.S'nin idaresindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada sürücüler Yılmaz ve H.Ç. ile otomobillerde bulunan Buse K., T.Ç. ve M.Ç. yaralanmışlardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Yılmaz (22) ve Buse K. (19), müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Oğuzhan Yılmaz’ın cenaze programı belli oldu. Yılmaz’ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Çaltıllar Mezarlığına defnedilecek. Buse Karagül'ün cenazesi ise ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sekilioğlu Mezarlığına defnedilecek. (Haber Merkezi)

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