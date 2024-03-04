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Kahramanmaraş depremle sallandı

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AFAD'ın geçtiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Kahramanmaraş depremle sallandı mask
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Türkiye son dönemde meydana gelen depremlerle adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Kahramanmaraş'tan korkutan bir haber daha geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamalarına neden oldu. 
# devam, Son, türkiye, Gelen, acil

04 Mar 2024 - 11:47 - Gündem

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