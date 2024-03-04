Kahramanmaraş depremle sallandı

Türkiye son dönemde meydana gelen depremlerle adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan Kahramanmaraş'tan korkutan bir haber daha geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçtiği bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedilirken, deprem vatandaşların kısa süreli panik yaşamalarına neden oldu.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.