Konaklı’da Özçelik’e coşkulu karşılama

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik Konaklı Saat Kulesi Meydanı’ndaki halk buluşmasına alkış tufanı eşliğinde koridordan geçerek gelebildi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Özçelik’in pankartlarına yapılan çirkin saldırıları kınadı. Kandemir, “Pankartlarımızı indiriyorlar ama hiçbir kimse bizi halkın kalbinden indiremez” dedi.

SÖZ VERDİK VE İMZALADIK

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik “Alanya’nın Başkanı” sloganlarıyla çıktığı kürsüde sözlerine ekibini tanıtarak başladı. Temiz sayfa vurgusu yapan Özçelik, “5 yıl sonra bugün olduğumuz gibi lekesiz, tertemiz bir şekilde vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Söz verdik ve yönetim manifestomuzu imzaladık. İşte bu ekibimizle birlikte Alanya’yı, sosyal belediyecilik anlayışıyla taçlandıracağız” dedi.

AYAK SESLERİMİZİ DUYMAYA BAŞLADILAR

Konaklı'da proje hedefleri ve halka vaatlerinden söz eden Özçelik şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim sözü verdi.

Özçelik “1 Nisan'da göreve başlıyoruz. Şimdiden belediyenin tüm hesaplarını çıkarmaya başlasınlar. Halkımızın tek kuruşu ziyan olmayacak. Gelir gider tablosunu belediye binasına asacağız ve her ay internet ortamında yayımlayacağız ki, herkes başladığımız yeri bilsin. Daha Belediye Başkanı olmadan önce Alanya’nın sorunlarını hızlıca çözüme kavuşturmaya başladık. Biz, işi takip ederek bitiriyor ve kesin sonucuna ulaşıyoruz. Başladığımız işi uzatmak gibi bir anlayışımız yok.

Özçelik, “Biliyorsunuz, Alanya’nın caddeleri, sokakları çukurlarla, tümseklerle dolu, Yama yapmaktan yol zemini güvensiz hale getirmiş. Bu konuyu gündeme getirdik. Videodan sonra binlerce insanımız arayarak, mesaj göndererek kendi kullandıkları yollarda da video çekilmesini istediler. Belli ki, herkesin ortak sorununa parmak basmışız. Alanya Belediye Başkanı bu durumdan rahatsız olmuş. Herkes bilsin, Alanya’nın sorunlarını ve sebeplerini her platformda söylemeye devam edeceğiz, göreve geldiğimiz gün de çözeceğiz” şeklinde konuştu.

NAMAZIN KAZASI VAR AMA SEÇİMİN KAZASI 5 YIL SONRA

Konaklı seçmenine sandık çağrısı da yapan Özçelik: “31 Mart günü mutlaka sandığa gideceğiz. Tepkimizi sandıkta göstermezsek, bu düzen devam eder. Namazın bile kazası var ama seçimin kazası yok, 5 yıl beklemek gerekir.” dedi. Konaklı'nın üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Özçelik, "Konaklı’nın bütün eksikliklerini tamamlayacağız" dedi. Konuşmasının ardından Özçelik, Konaklı’ya yerleşerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alan ve CHP’ye üye olan Alman uyruklu bir vatandaşın parti rozetini taktı.

KIRSAL MAHALLELERDE HALKI DİNLEDİ

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, Dereköy, Türktaş ve Süleymanlar Mahallelerinin sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Özçelik “Boş vaatlerle vatandaşlarımızı 6 ay, 1 yıl oyalamayız. En büyük vaadim, Alanya’nın tüm eksikliklerini giderip, vatandaşlarımızın hizmet ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sözümüz söz” dedi.

Dereköy'de vatandaşlarımız Özçelik'ten kapalı alan ve mülkiyeti Alanya Belediyesi’ne ait olan atıl durumdaki Sağlık Ocağı binasının değerlendirilmesini; kadınlarımız ise dikiş nakış kursu açılmasını istediler. (CHP/BÜLTEN)