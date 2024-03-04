Başkan Erdem’den, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a Alanya brifingi

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya’nın taleplerini en üst makamlara kadar götürüp, çözüm aramaya devam ediyor.

Antalya’da düzenlenen Antalya İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması etkinliğine katılan Başkan Erdem, toplantıda Alanya iş dünyasının talep ve önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a iletip, destek istedi.

‘VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Başkan Erdem konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn Cevdet Yılmaz’ın teşrifleri ve daveti ile Bingöl Milletvekilimiz Sn Feyzi Berdibek, Ankara Ticaret Odası Başkanımız Sn Gürsel Baran’ın katılımlarıyla Antalya İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması toplantısına katıldık. Toplantıda, Alanya iş dünyamızın talep ve önerilerini Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza iletip, destek istedik.

Özellikle ikamet ve yabancıya mülk satışı konusunda sürekli temas halinde olduğumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Değerli büyüğüm Sn Cevdet Yılmaz'a son gelişmeler ve beklentiler konusunda bir kez daha raporumuzu verdik ve sözlü olarak da konuyu aktardık. Hem toplantılarda hem de yemek programında da Alanya'mızın sorunlarına yakın ilgi gösteren Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza yürekten teşekkür ediyorum. Alanya'mızın tüm sorunlarına en üst düzeyde çözüm üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” (ALTSO BÜLTEN)