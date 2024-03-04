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Eşini ve oğlunu depremde kaybetmişti: Ünlü siyasetçinin 20 yaş küçük eşi ile şatafatlı düğünü tepki topladı

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AK Partili Murat Çetin, 20 yaş küçük Naz Akdoğan ile görkemli bir düğünle evlenirken; geline takılan gerdanlık, kolunu kaplayan bilezikler ve altın kemer dikkat çekti. 6 Şubat'taki depremlerde eşini ve oğlunu kaybeden Çetin'in bir yıl sonra evlenmesi özellikle sosyal medyanın diline düştü. Aralarında 20 yaş farkı bulunan çiftin düğündeki romantik dansları çok konuşulurken, Akdoğan'ın Instagram profilindeki M ve kalp göndermelerinin sırrı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Eşini ve oğlunu depremde kaybetmişti: Ünlü siyasetçinin 20 yaş küçük eşi ile şatafatlı düğünü tepki topladı mask
Eşini ve oğlunu depremde kaybetmişti: Ünlü siyasetçinin 20 yaş küçük eşi ile şatafatlı düğünü tepki topladı
Eşini ve oğlunu depremde kaybetmişti: Ünlü siyasetçinin 20 yaş küçük eşi ile şatafatlı düğünü tepki topladı
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7 Temmuz 2023'ten bu yana AK Parti'nin Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürüten Murat Çetin, geçen seneki depremlerde büyük bir acıyla sarsıldı. Murat Çetin'in diş hekimi eşi Aylin Çetin ve 19 yaşındaki oğlu Fevzi Çetin enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Murat Çetin, geçtiğimiz hafta sonu kendisinden 20 yaş küçük avukat sevgilisi Naz Akdoğan ile dünya evine girdi.

7 Temmuz 2023'ten bu yana AK Parti'nin Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürüten Murat Çetin, geçen seneki depremlerde büyük bir acıyla sarsıldı. Murat Çetin'in diş hekimi eşi Aylin Çetin ve 19 yaşındaki oğlu Fevzi Çetin enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Murat Çetin, geçtiğimiz hafta sonu kendisinden 20 yaş küçük avukat sevgilisi Naz Akdoğan ile dünya evine girdi.

ALTIN GERDANLIK, ALTIN KEMER...

31 yaşındaki Avukat Naz Akdoğan, Gaziantep'te yaşıyor. Düğün oldukça görkemli bir törenle gerçekleşti. Naz Akdoğan'ın üzerindeki altın kemer, altın bilezikler, altın gerdanlıklar oldukça dikkat çekiciydi. Murat Çetin ile Naz Akdoğan'ın görkemli düğünü sosyal medyada gündem oldu.

HAFTA SONU BU DÜĞÜN KONUŞULDU

Gaziantep, hafta sonu bu düğünü konuştu. AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, kendisinden 20 yaş küçük aşkı Naz Akdoğan ile dünya evine girdi. Düğünden önce çekilen fotoğrafların yanı sıra düğün sırasında çekilen bir fotoğraf da oldukça konuşuldu.

NAZ AKDOĞAN - MURAT ÇETİN AŞKI



Gelin hanımın üzerindeki altın takılar, bir hayli dikkat çekti. Düğüne beş yüzü aşkın davetli katılırken romantik danslar da dikkat çekti.

EŞİ VE OĞLU DEPREMDE VEFAT ETMİŞTİ

Murat Çetin'in eşi Aylin Çetin ve oğlu Fevzi Çetin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmişti. Sosyal medyadan gelen yorumlarda bu olay es geçilmedi.


INSTAGRAM'DA 'KALP' DETAYI


Avukat Naz Akdoğan'ın Instagram profilindeki M ve Kalp göndermelerinin de il başkanı Murat Çetin olduğu düğünle birlikte ortaya çıktı.

# Gelen, Sosyal, düğün

04 Mar 2024 - 10:35 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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