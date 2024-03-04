Bankalar çıldırdı: 70.000 TL'ye maaş gibi ödeme! İsteyen herkes alıyor

Geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren Merkez Bankası’nın faiz artırım kararlarıyla birlikte, vadeli mevduat faiz oranları da yakından takip ediliyor. Mart ayının ilk günlerinde birikimlerini vadeli mevduata yatırmayı düşünen vatandaşlar, bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyorlar.
Bu kapsamda, 3 Mart tarihindeki güncel vadeli mevduat faiz oranlarına göre yapılan hesaplamalara göre, 70.000 TL birikimi olan bir kişinin 32 günlük vade süresi sonunda elde edeceği getiriler şu şekilde:
Yüzde 50 Mevduat Faizi: 2915 TL
Yüzde 47 Mevduat Faizi: 2740 TL
Yüzde 46 Mevduat Faizi: 2682 TL
Yüzde 45 Mevduat Faizi: 2624 TL
Yüzde 44,50 Mevduat Faizi: 2594 TL
Yüzde 44 Mevduat Faizi: 2565 TL
Yüzde 40 Mevduat Faizi: 2332 TL
Yüzde 35,50 Mevduat Faizi: 2070 TL
Yüzde 32 Mevduat Faizi: 1866 TL
Mart 2024 Güncel Vadeli Mevduat Faizi Oranlarına göre, 70.000 TL birikimi olan bir kişi, 32 günlük vade süresi sonunda 2914 TL’ye kadar getiri elde edebilir.
Vadeli mevduat faizi oranları ve kampanyalarıyla ilgili araştırmaların devam ettiği bu dönemde, elde edilecek getirilere dair hesaplamalar yapmak isteyenler bankaların resmi internet sitelerindeki vadeli mevduat faizi sayfalarından güncel oranlara erişebilir ve kendi tablolarını oluşturabilirler.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.