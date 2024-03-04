Antalya ve Alanya'ya gelen turistler memnun mu ayrılıyor: İşte şaşırtıcı sonuçlar

Kredi kartı devi Mastercard'ın dünya genelinde hotelhubtravel.com aracılığıyla kampanyalar sunan Mastercard, 2022 yılına ait turizm raporlarını yayınladı. Söz konusu rapor sonuçlarına göre Türkiye’yi ziyaret eden 100 turistten 86’sı ülkeden memnun ayrılıyor.

TÜRKİYE’YE EN ÇOK DÖVİZ BIRAKAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Türkiye’ye döviz getirisi en fazla olan ülkeler ise sırayla Rusya, Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Kuveyt ve Katar oldu. Turistlerin Türkiye’de kalma süreleriyse ortalama 4.5 gün olarak belirlendi.

EN ÇOK SEVDİKLERİ YERLER HANGİLERİ

2021 yılında İstanbul Boğazı, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii en çok ziyaret yerler olurken 2022’de bu listeye Side Antik Kenti ve Antalya Kaleiçi de eklendi. Turistlerin Türkiye’ye gelme nedenleri arasında sırasıyla doğa, sanat ve kültür, fiziksel aktiviteler, yeme-içme, deniz turizmi ve alışveriş geliyor.

RAPORDA ALANYA'DAN SÖZ EDİLMİYOR

Yayınlanan raporda Alanya'dan söz edilmezken, Türkiye’deki turistlerin harcama kalemlerinden en fazla perakende dikkat çekerken; konaklama, sağlık/güzellik, medikal, ulaşım, market ve restoran harcamaları da sonradan geliyor.

Kaynak: KARAR