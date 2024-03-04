TÜİK enflasyonu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkenin ekonomik durumunu belirleyen önemli göstergelerden biri olan enflasyon verilerini şubat ayına ilişkin olarak kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan rapora göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında önemli bir artış kaydetti.
TÜFE'deki değişim verilerine göre, 2024 Şubat ayında bir önceki aya göre enflasyon yüzde 4,53 olarak gerçekleşti. Aynı şekilde, bir önceki yılın Aralık ayına göre enflasyon yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 67,07 olarak tespit edildi. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 55,91 seviyesinde oldu.
OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?
TÜİK'in ocak ayına ilişkin verilerinde aylık enflasyon yüzde 6,70, yıllık enflasyon ise yüzde 64,86 olarak açıklanmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.