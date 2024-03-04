KDV ve MTV'ye zam mı geliyor? Bakan Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberght ekranlarında yaptığı açıklamalarda ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, kurala dayalı, uluslararası normlara uygun ve öngörülebilirliği artıran bir ekonomik programın uygulandığını belirtti. Programın temelinde ise 2 geçici ve 1 kalıcı hedef olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte Bakan Şimşek, MTV ve KDV'deki zam iddialarına da değindi. Bakan Şimşek, OVP'deki vizyonlarının devam edeceğini belirterek, "KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şu şekilde:

" Türkiye'nin Ağustos'a kadar risk primi farkı gelişmekte olan ülkelerin çok üstündeydi. Ağustostan itibaren gelişmekte olan ülkelerden çok daha düşük spreadlerle uluslararası finansmana erişim sağladık. 700 CDS'ten 300'e gerileme piyasanın bu programa inandığını gösterir.

Geçen senenin ilk 5 ayında net çıkış yaşamış. Haziran 2023'te 11.4 milyar dolar net portföy girişi var. Türkiye geçen sene uluslararası piyasalardan 10 milyar dolar borçlandı ama yüksek faizlerden borçlandı, faizler şimdi aşağı indi. Türkiye'de rezervler mayıs itibarıyla 98,5 milyar dolara inmişti, şu anda 130 milyar doların üzerinde.

Döviz dönüşümlü mevduatı dikkate alırsanız rezervlerdeki artış 60 milyar dolar civarındadır. DDM'deki azalmayı izlerseniz ve rezerv artışıyla birlikte düşünürseniz 60 milyar dolar düzeyinde artış var. Bankalar Ocak-Mayıs döneminde 100 dolar borç öderken 96 dolar bulabiliyorlardı. Şu anda yüzde 138'e çıktı. Bankalar 100 dolar borç öderken 138 dolar bulabiliyor.

'BÜYÜMENİN KOMPOSİZYONUNU DEĞİŞTİRDİK'

Cari açık büyük ihtimalle şubat- mart aylarında 30-35 milyar dolar seviyelerine inecek. Cari açık dramatik şekilde daralıyor. Çünkü program değişiyor. Büyümenin komposizyonunu değiştirdik.

'MART'TAN İTİBAREN ENFLASYON TRENDE OTURACAK'

Enflasyonda trend programla uyumlu bir şekilde. Ocak ayında enflasyon bir miktar yüksek çıktı. Şubat'ta onun devamı olabilir. Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak. Biz bunun iletişimini yaptık. Çünkü baz etkisi var. İkincisi de para politikası gecikmeli çalışır. 12 ay, hatta 18 aya yayılan bir aktarım mekanizması var.

Para politikası gecikmeli olarak çalışacak, enflasyonu çıpalayacak seviyeye gelmesi daha yeni.

OVP'DEKİ VİZYON DEVAM EDİYOR

Kurda biz reel olarak herhangi bir değersizleşme öngörmüyoruz.

Maliye politikası ayağında biz enflasyonu yükseltecek adım atmayacağız. OVP'de bizim maliye politikası konusunda ortaya koyduğumuz vizyon neyse onu uygulayacağız.

KDV GENEL ARTIŞI OLMAYACAK

KDV genel artışı olmayacak, kurumlar vergisi genel artışı olmayacak, gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak, MTV'ye ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik

Harcamalarda rasyonelleştirmeyi başlattık, kalem kalem gözden geçiriyoruz, biraz zaman alacak

Maliye ayağında dezenflasyona çok net destek olacağız.

'KUR HEDEFİMİZ YOK'

Kur hedefimiz yok, olmayacaktır da. DDM'de Merkez Bankası piyasada var. Bunun dışında herhangi bir müdahalemiz yok diyorlar.

Seçim sonrasına ilişkin liranın değer kaybına ilişkin beklentiler anlamlı gelmiyor. Cari açık azalıyor. Dövize ihtiyacımız da azalıyor. Cari açık 30 milyar dolar civarına indiği zaman yüzde 2,5-3 oran demek. Bunun bir puanını doğrudan yatırımlarla finanse edersek rezerv birikimimiz olacak.

'SEÇİM SONRASI CİDDİ KAYNAK GİRİŞİ OLACAK'

Geçen sene yılın ilk 5 ayında net portföy çıkışı vardı. Bu sene net giriş var. Dünyada dezenflasyon süreci gelişen piyasalara ilgiyi artıracaktır. Seçim sonrası Türkiye'ye ciddi kaynak girişi olacak. Uluslarası kuruluşlar bize ciddi şekilde kaynak sağlayacak. Bu sene 12.7 milyar dolar proje kredisi bekliyoruz. Geçen sene 8.8 milyar dolar proje kredisi gelmiş.

Politika faizinin yıllığı yüzde 56'lara denk geliyor. Mevduat faizi 50'ler seviyesinde. TL'yi destekleyen bir politika seti var.

Seçim belirsizliğinin kalktığı da bir ortamda TL neden enflasyondan daha çok değersizleşsin? Vatandaşın portföy tercihlerine saygılıyım. Bu konuda yönlendirme yapmak istemem. Programımız başarılı bir şekilde uygulandığında TL'de reel değersizleşme olmayacaktır. Başarılı dezenflasyon programlarında mahalli para birimi reel olarak değer kazandı.

Kaynak: Karar