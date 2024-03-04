Dolar ve eurodan yeni rekor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklaması öncesinde döviz kurundaki yükseliş tırmandı. Geçtiğimiz hafta art arda rekorlar kıran dolar ve euro, yeni haftaya da zirvelerini yenileyerek başladı.

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar/TL, bugün de yükselişini sürdürerek 31,4191 seviyesine kadar çıkıp rekor seviyesine ulaştı. Doların önceki kapanışı ise 31,3540 seviyesinden gerçekleşmişti.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Bugün de yukarı yönlü hareket eden euro/TL de, 34,2328 seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesini tazeledi. Euro, önceki kapanışını da 34,0503 seviyesinden yapmıştı.

Kaynak: Karar